Residenti inferociti: spazzatura accumulata per tutto il week-end

I residenti di Piazza IV Novembre, nella zona di Albate, davvero non ne possono più. Per loro il week end inizia sempre constatando che, intorno alla sede del Corso Moda dell'IIS Da Vinci - Ripamonti sono stati accatastati carta e cartoni in attesa del ritiro del lunedì mattina. Poi mettici la pioggia, il vento, il passaggio delle persone, fatto sta che nel giro di poche ore i rifiuti, magari inizialmente ben accatastati, sono sparsi ovunque per la via.

"Non si può continuare così - ci spiegano a gran voce - ecco perché abbiamo provato a farglielo sapere tramite questo cartello". E sì, perché i residenti hanno affisso alla porta verde dell'istituto un foglio A4, scritto a grandi lettere colorate. Il senso è chiaro: "voi il venerdì ve ne andate e fate ritorno quando la strada è stata ripulita, ma noi qui ci viviamo". Cosa accadrà ora? L'istituto manderà qualcuno a occuparsi della pattumiera il lunedì all'alba? Il comune modificherà gli orari del ritiro per venire incontro a tutti? Oppure l'appello dei residenti resterà inascoltato?