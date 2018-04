Lavori all'acquedotto: residenti di Albate senz'acqua da 12 ore

Numerose famiglie del quartiere di Albate sono rimaste senz'acqua. La fornitura idrica è stata interrotta improvvisamente nella serata di lunedì 23 aprile 2018 e al mattino del giorno seguente non è stata ancora ripristinata. Tra le vie dove si contano numerose abitazioni rimaste all'asciutto ci sono via Acquanera e via Ligari. L'interruzione della fornitura idrica non è stata comunicata anticipatamente e quindi i residenti hanno dovuto fare i conti con un disagio inaspettato. Acsm-Agam ha fatto sapere che si è trattato di un piccolo intervento alla rete idrica e che il probllema dovrebbe essere del tutto risolto nel corso della mattina.