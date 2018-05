Como, alberi caduti su cavi elettrici: intervento dei pompieri in via Baraggia

Vigili del fuoco impegnati nel pomeriggio di lunedì 14 maggio 2018 in via Baraggia, nel quartiere di Albate, a Como per rimuovere alcuni alberi caduti sui cavi Enel dell'illuminazione pubblica. Probabilmente a causa del vento e del maltempo delle ultime ore, le piante si sono inclinate appoggiandosi sui cavi e rimanendo pericolanti sulla strada, come si vede nelle foto scattate dai pompieri.



Via Baraggia è stata chiusa temporaneamente per permettere il taglio delle piante e la messa in sicurezza dei cavi. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del comando di Como e l'autoscala.