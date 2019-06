Riapre il canile della Valbasca dopo l'incendio che lo ha distrutto

Riapre, dopo quasi dieci mesi dall'incendio che lo ha distrutto, il canile della Valbasca. Il 9 giugno 2019 alle 11 è in programma l'inaugurazione. "Saremmo felici - scrivono i volontari su Facebook - di poter incontrare tante delle persone che ci hanno aiutato in quel momento doloroso per ringraziarle e per dare loro un omaggio che rappresenti che siamo tutti componenti della famiglia del Parco Canile della valbasca . Ci sarà un rinfresco e diventerà un'occasione per ringraziare tutti di persona".

L'incendio ha devastato il canile nel mese di agosto 2018 provocando la morte di quattro cani. In molti hanno risposto all'appello e all'invito, lanciato anche dal sindaco di Como, a partecipare alla raccolta fondi per sistemare la struttura e riaprirla.