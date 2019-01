Como, trovato grosso petardo inesploso: carabinieri e vigili del fuoco in via Frisia

Un grosso petardo inesploso, residuo probabilmente di Capodanno, è stato trovato poco lontano dalla strada in via Frisia ad Albate, quartiere di Como, domenica 6 gennaio 2019 da alcuni cittadini ed è poi stato fatto brillare lunedì mattina dagli artificieri dei carabinieri.

L'allarme è scattato nella serata di domenica: l'ordigno, di fattura artigianale, è stato segnalato da alcuni cittadini alle forze dell'ordine. In via Frisia sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno appurato la potenziale pericolosità del petardo e hanno deciso di farlo brillare. L'operazione si è svolta nella mattina di lunedì, quando sono intervenuti gli artificieri.

La presenza delle forze dell'ordine non è passata inosservata ai residenti della zona e a chi passava nelle vicinanze.

L'ordigno, che si trovava in una zona distante dalle case ma vicino alla strada come riferito dalle forze dell'ordine, è stato fatto brillare direttamente sul posto con le dovute precauzioni perchè è stato accertato dagli esperti che non aveva un potenziale tale da essere portato in una cava.

La presenza del petardo verrà ora segnalata in Procura cui spetterà decidere come procedere.