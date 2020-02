Lavori di ComoCalor, in via Medici crepe e vapore bollente dalla strada

Continuano i tanti disagi causati dai danni e dai lavori di riparazione all'impianto di teleriscaldamento gestito da ComoCalor. Le segnalazioni di problemi e guasti sono ormai all'ordione del giorno da diversi mesi e c'è qualche cittadino che, ormai, è in preda all'esasperazione. Un esempio è Orietta Castelnovo, residente in via Medici. Agli inizi di dicembre ComoCalor ha avviato un cantiere che ha reso necessario rompere e scavare nella strada. Dopo oltre due mesi la situazione è quella che si vede nelle foto che pubblichiamo. "Dai tombini e dall'asfalto - spiega la signora Castelnovo - esce ancora vapore caldo. Inoltre nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere si sono formate crepe nella strada".

Gallery