Crollo del soffitto nella scuola di Albate: esposto del Codacons in Procura

Sul crollo di alcuni calcinacci dal soffitto nella scuola media di Albate (Como) in piazza IV Novembre interveniene anche il Codacons, che annuncia un esposto in Procura.

L'episodio è successo nella mattina di lunedì 17 dicembre 2018.

Fortunatamente non vi è stato alcun ferito e gli studenti sono rimasti illesi, ma un’insegnante è stata ricoverata per accertamenti a seguito dello choc subito per il crollo. Subito sono intervenuti i tecnici del comune, e il primo piano dell’istituto è stato dunque chiuso per permettere controlli più accurati sullo stato del soffitto. Secondo i primi rilievi, alla base del crollo ci sarebbe stato uno sfondellamento, ossia il distacco del fondo delle pignatte del soffitto. Il piano interessato dal crollo è stato chiuso, in attesa di verifiche e in modo da garantire l’incolumità degli studenti.

"Fortunatamente nel cedimento del soffitto non vi è stato alcun ferito - scrive il Codacons- ma la vicenda poteva andare diversamente. Potevano infatti essere coinvolti gli alunni nel crollo. Necessario dunque andare a fondo della questione e capire per quali motivazioni vi sia stato tale cedimento. Ma soprattutto fondamentale indagare e capire se tale avvenimento poteva essere evitato e se vi siano eventuali responsabilità relativamente alla manutenzione dell’edificio. Per queste ragioni -conclude la nota dell'associazione- il Codacons presenterà un esposto in Procura, richiedendo accertamenti nel merito della questione, nonché di individuare eventuali responsabilità nella vicenda in oggetto".