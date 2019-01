Incidente a Como, donna investita ad Albate

Incidente in via Merzario a Como (zona Albate) all'angolo con via Canturina, dove intorno alle ore 9.30 una giovane donna di 27 anni è stata investita da un'auto. La donna è stata soccorsa dopo pochi minuti da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como intervenuta sul luogo dell'incidente in codice giallo. La donna non è in pericolo di vita anche se ha riportato alcune ferite e contusioni. Non è chiaro se abbia riportato lesioni o fratture. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.