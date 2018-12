Como, marijuana nella scuola dei padri somaschi: denunciato un minorenne

Un ragazzo minorenne è stato denunciato dai carabinieri di Albate dopo un'ispezione a sorpresa nel Centro di Formazione Professionale dei Padri Somaschi ad Albate (Como), in via Acquanera 43. Il blitz si è svolto nella mattinata del 12 dicembre 2018. I militari sono intervenuti con il nucleo cinofilo della guardia di finanza di Ponte Chiasso. Il controllo a sopresa di aule, banchi, giacche e zaini ha permesso di trovare uno studente in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, per la precisione 0,3 grammi di marijuana. Il giovane è stato denunciato.

Il controllo effettuato da carabinieri e fiamme gialle rientra nell'ambito del protocollo "scuole sicure" per la lotta al consumo e allo spaccio di droghe all'interno degli istituti scolastii lariani.