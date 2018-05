Nella zona tra via Tagliamento e via Druso a Como (quartiere di Albate) sono comparsi in questi ultimi giorni alcuni cartelli anonimi posizionati da qualche residente esasperato dalla fitta presenza di escrmenti di cani sui marciapiedi della zona. I cartelli nonostante il tocco di ironia sono palesemente molto critici e accusano di inciviltà i padroni dei cani che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe.