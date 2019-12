La gelida notte dei residenti di Albate: pronti a chiedere i danni a Comocalor

Il sito di Comocalor, società che gestisce il teleriscadamento tra Camerlata, Rebbio, Muggiò e Albate, mette in bella mostra un dato: affidabilità 100%. Non sono affatto d'accordo numerosi utenti che usufruiscono del servizio di riscaldamento e acqua calda: sono tre giorni che vivono al freddo, con i termosifoni spenti e nell'impossibilità di farsi una normale doccia calda. Un paio di guasti stanno interessando negli ultimi giorni la rete di teleriscaldamento. Ad Albate ci sono circa cento appartamenti al freddo. Un problema, questo, che coincide con l'abbassamento delle temperature registrato proprio negli ultimi giorni. Basta dire che stando alla centralina meteo installata a Camerlata nel corso della notte appena trascorsa (4-5 dicembre 2019) il termometro ha toccato lo zero.

I residenti hanno già inviatopiù lettere di diffida a Comocalor, ma la situazione è diventata così esasperante che adesso si sta pensando a una rischiesta di risarcimento danni. Tra i residenti c'è chi sta analizzando il contratto di Comocalor per capire se e come si può essere risarciti per i continui disservizi. Infatti, a dispetto di quel dato mostrato con orgoglio sul sito - affidabilià 100% - il problema che i cittadini stanno riscontrando si è già presentato altre volte in passato. Tra ottobre e novembre le abitazioni di via Tentorio sono rimaste senza riscaldamento e senza acqua calda per circa due settimane. Ma un conto è a ottobre-novrembre, un altro è a dicembre inoltrato con temperarture che raggiungono lo zero.

Di chi è la colpa? Non certo degli operai che in queste ore stanno lavorando sodo per risolvere il problema. Forse - ma su questo si aspettano delucidazioni da Comocalor - i frequenti gaasti potrebbero essere da imputare alla necessità di un ammodernamento della rete di teleriscadamento.