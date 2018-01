Como, incidente in via Tentorio: grave motociclista

Grave incidente lunedì 22 gennaio 2018 poco prima delle 8 a Como in via Tentorio, nella zona di Albate.

L'impatto è avvenuto tra un'auto e una moto. L'incidente è successo in località Acquanera, all'altezza della rotonda di via alla Guzza. Coinvolte 3 persone, tre uomini di 48, 55 e 58 anni subito soccorse dai sanitari intervenuti con automedica e un'ambulanza della croce azzurra. Le conseguenze più gravi le ha riportate il motociclista, un uomo di 48 anni di Casnate, trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso. Ha riportato diverse fratture ed è in prognosi riservata. Sul posto la polizia stradale e la polizia locale di Como, intervenuta per regolare la viabilità.

Pesantissime, infatti, le ripercussioni sul traffico: come si vede nelle foto inviate da un lettore di Quicomo, il traffico è rimasto a lungo bloccato sulla tangenziale all'altezza dell'uscita di Albate. La situazione è tornata alla normalità solo a metà mattinata. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente.