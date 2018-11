Incidente a Trecallo, auto contro un muro: donna ferita in via Canturina

Incidente a Trecallo, frazione di Como subito dopo Albate, nella mattina di giovedì 2 novembre 2018. E' successo intorno alle 10. Per cause in corso di accertamento un'auto, una piccola utilitaria che saliva dalla Canturina provenendo da Como, guidata da una donna di 82 anni, è finita contro un muro sulla curva di via Canturina, all'altezza del civico 247.

La macchina ha sbattuto contro il muro per poi rimbalzare all'indietro. La donna è stata subito soccorsa da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono stati subito allertati i soccorsi e a Trecallo sono arrivati ambulanza della Croce Azzurra di Como e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e la strada. All'anziana sono state prestate le prime cure sul posto, poi è stata portata in codice rosso in ospedale. Intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito e regolare il traffico, rimasto bloccato per permettere le operazioni di soccorso creando parecchia colonna.

Sempre a Trecallo lo scorso 19 ottobre due ragazzi erano rimasti feriti in un incidente tra la loro auto e un camion.