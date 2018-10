Incidente a Trecallo, scontro tra auto e camion: due ragazzi feriti

Incidente stradale tra un'auto e un camion a Trecallo, frazione di Como, all'incrocio di via Mirabello. Lo schianto poco dopo le 18.30 di venerdì 19 ottobre 2018.



Due le persone ferite, due ragazzi di 18 e 22 anni. In via Mirabello sono arrivate due ambulanze, da Cantù e da Grandate, oltre all'automedica da Como per soccorrere i feriti, portati all'ospedale di San Fermo della Battaglia, uno in codice giallo e l'altro in codice verde. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como e la polizia locale per regolare il traffico.

Soltanto poche ore prima sulla Pedemontana a Bregnano un altro incidente ha coinvolto due mezzi pesanti.