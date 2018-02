Albate, lavori alla fognatura: 4 mesi di cantiere

Inizieranno giovedì 8 febbraio per proseguire fino al 7 giugno 2018 i lavori sulla fognatura di via Valbasca a Como, nel quartiere di Albate.

Il comune di Como spiega che l'intervento serve per collegare la fognatura in via Valbasca, ma nella prima fase i lavori si concentreranno in via Arcioni: verrà occupata la sede stradale nei tratti tra l'incrocio di via Canturina e il civico 6. Sarà consentito il transito regolamentato ai residenti, mentre per gli altri automobilisti il passaggio è vietato.