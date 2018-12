Crollo alla scuola di Albate, lettera aperta dei genitori: "I nostri figli hanno il diritto di stare in un ambiente sicuro"

Un gruppo di genitori delle scuole di Albate ha redatto una lettera aperta rivolta alla città e all'amministrazione comunale. Il caso del soffitto crollato alla scuola Marconi di piazza IV Novembre e la conseguente chiusura dell'isituto hanno generato una legittima apprensione tra i genitori. Ecco la lettera.

Da genitori e da cittadini non possiamo fare finta di niente: ieri è andata bene, benissimo, ma lì sotto potevano esserci i nostri figli, i loro insegnanti, i collaboratori… Non ci accontentiamo di dire che è andata bene. Pensiamo di avere diritto di pretendere che i nostri figli frequentino una scuola sicura e monitorata. Sappiamo che non ci sono più soldi, ci siamo sempre adeguati ai tagli senza protestare, portiamo a scuola carta, sapone, scottex e tutto il necessario, ci organizziamo per raccogliere fondi per finanziare i progetti e per collaborare con la scuola per offrire più opportunità ai nostri figli, ma sulla sicurezza non possiamo tacere! Chi vive e lavora la scuola ha il diritto di stare in un ambiente sicuro. Magari non tinteggiato di fresco o supermoderno. Ma sicuro sì.

Grazie, Cordiali saluti,

un gruppo di genitori delle scuole di Albate.