Arriva il luna park: sosta selvaggia sui marciapiedi tra Albate e Muggiò

Nelle belle giornate di Pasqua e Pasquetta c'è chi ha scelto di trascorrere insieme ai figli qualche ora al luna park in piazza d'Armi a Como. A giudicare dalla situazione di parcheggi in zone di divieto e sosta selvaggia nella zona sono stati davvero in tanti a recarsi alle giostre. La situazione, però, è sfuggita completamente al controllo delle forze dell'ordine a giudicare dal reportage che una mamma di Albate ha pubblicato su Facebook per mostrare i disagi causati ai pedoni.

Infatti, molti automobilisti hanno scelto di lasciare l'auto parcheggiata sui marciapiedi lungo via Canturina, con il conseguente risultato di causare non pochi problemi ai pedoni, soprattutto alle mamme con passeggino e carrozzina.

Vanessa Mamone ha pensato bene di avvisare la polizia locale, ma la risposta che avrebbe ricevuto non è stata certo confortante: "Mi sono sentita spondere che c'è il luna park e che loro, i vigili, hanno altro da fare. Sono stata obbligata a scendere dal marciapiede con una carrozzina e una bimba di 3 mesi e camminare in strada".