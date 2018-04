Lavori alla fognatura ad Albate, montato ponte pedonale in via Valbasca

Un nuovo ponte pedonale in via Valbasca ad Albate, quartiere di Como.

La struttura è stata allestita nell'ambito dei lavori alla fognatura: un cantiere iniziato nei primi giorni di febbraio e che proseguirà, secondo quanto annunciato nei mesi scorsi dal comune di Como, fino al 7 giugno.



In via Valbasca è stato allestito il ponte pedonale per l'accesso dei residenti da via Arcioni con l'ausilio della protezione civile di Como. Successivamente via Valbasca sarà chiusa completamente per poter portare a termine l'intervento.