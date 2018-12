Crollo del soffitto, scuola di Albate chiusa fino al 7 gennaio

Rimarrà chiusa fino al 7 gennaio 2019 la scuola di piazza IV Novembre ad Albate (Como), interessata lunedì 17 dicembre dal crollo di calcinacci dal soffitto.

Il comune di Como fa sapere che per consentire il proseguimento delle indagini al primo piano della scuola e i lavori preparatori per i ripristini necessari al secondo piano, la scuola resterà chiusa fino a sabato 22 dicembre (di fatto ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie). Gli uffici stanno predisponendo un progetto di intervento suddiviso in due fasi al primo e al secondo piano, con priorità al primo piano in modo da consentire l'agibilità al rientro dalle vacanze di Natale. Successivamente si interverrà sul secondo piano. L'intervento prevede la posa di sistemi di protezione dei solai consentendo l'utilizzo in sicurezza degli spazi.

La vicenda ha scatenato numerose polemiche e proteste da parte dei genitori, preoccupati per la sicurezza dei propri figli che frequentano l'istituto. Presentato anche un esposto in Procura da parte del Codacons.