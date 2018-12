Soffitto pericolante, chiuso un intero piano della scuola di Albate

Alla scuola media in piazza IV Novembre di Albate è stato necessario chiudere un'aula al secondo e ultimo piano per un fenomeno di sfondellamento, vale a dire il distacco del fondo delle pignatte del soffitto.

Il Comune di Como ha fatto sapere che dopo i primi accertamenti si è reso necessario chiudere tutto il secondo piano della scuola con ordinanza del sindaco fino all'esecuzione dei lavori, che saranno avviati al più presto. Al momento non è possibile stimare le tempistiche necessarie (seguiranno aggiornamenti).

Per ragioni di prudenza e per una più approfondita valutazione dello stato dell'intonaco, nei prossimi due giorni le indagini proseguiranno anche al primo piano con ulteriori verifiche anche strumentali per stabilire le condizioni di agibilità: per questa ragione sarà necessario chiudere anche il primo piano, sospendendo per due giorni le lezioni e i servizi annessi (mensa, pre e dopo scuola).

In seguito ai risultati delle indagini sarà possibile definire i tempi di riapertura del primo piano della scuola, utilizzando per eventuali lavori al primo piano il periodo delle vacanze natalizie.