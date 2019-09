Mamme di Albate furiose: i lavori iniziano il primo giorno di scuola e creano il caos

Iniza la scuola e iniziano anche i lavori: in via Acqnaera, davanti alla scuola Picchi di Albate a Como, nel primo giorno di scuola è stato avviato un cantiere che, nelle intenzioni del settore Viabilità del Comune dovrebbe garantire maggiore sicurezza stradale, soprattutto per gli alunni che attraversano. Per ora, però, quello che il cantiere sembra star garantendo è solo la rabbia delle mamme dei bambini che frequentano la scuola e il caos viabilistico.

Il video girato nella mattina dell'11 settembre 2019 sembra eloquente riguardo ai disagi che si sono venuti a verificare sia per le auto che transitano, sia, soprattutto, per mamme e bambini che non possono nemmeno usare le strisce pedonali per attraversare. Per non parlare dei parcheggi temporaneamente soppressi (dall'11 settembre fino a fine lavori) per garantire l'esecuzione dei lavori. Ma di quali lavori parliamo?

"Hanno posizionato questa serie di paletti ai lati della strada - racconta furiosa Daniela Sacchi, mamma di un alunno della scuola Picchi e membro del consiglio d'istituto - con l'unico risultato di restringere la carreggiata per rallentare il flusso di auto. Peccato, però, che le auto praticamente si incastrano in corrispondenza dell'attraversamento pedonale generando un gran caos".

Basita e altrettanto furiosa un'altra mamma, Sarah Albini: "La scuola è stata chiusa tutta l'estate ma si è scelto di iniziare i lavori proprio con la ripresa dell'anno scolastico. Potremmo anche passarci sopra ma le soluzioni adottate non sembrano affatto garantire la sicurezza stradale che stiamo invocando, anzi, pretendendo da tanto tempo. Basta dire che nel punto dove tempo fa è stato investito un bambino c'è il cartello dell'attraversamento pedonale completamente coperto dalle piante. Questo dà la misura di quanto al Comune stia a cuore la sicurezza dei nostri figli".